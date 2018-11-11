فوز تشرين وحطين على الشرطة وجبلة في دوري الشباب لكرة القدم

اللاذقية-سانا

فاز فريق تشرين على الشرطة بخمسة أهداف لهدف وحطين على جبلة بهدفين لهدف ضمن الأسبوع السادس من مباريات الدوري العام بكرة القدم لفئة الشباب لأندية الدرجة الممتازة.

ففي المباراة الأولى التي جرت على أرض الملاعب الصناعية بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية حقق تشرين فوزا كبيرا على الشرطة بخمسة أهداف لهدف سجلها كل من أحمد حاتم هدفين في الدقيقتين5 و41 ومحمد مالطا ثلاثة أهداف في الدقائق22و37 و48 بينما جاء هدف الشرطة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة73عبر عبد المجيد الشربجي.

وفي المباراة الثانية فاز حطين على جاره جبلة بهدفين لهدف خلال لقاء الفريقين بملعب البعث في مدينة جبلة وسجل لحطين احمد عجور وأحمد حمصي فيما سجل هدف جبلة الوحيد جعفر ياسين.

وبهذه النتائج بقي الاتحاد متصدرا برصيد 15 نقطة ثم تشرين ب14 نقطة والوحدة ثالثا ب13نقطة ثم الجيش والطليعة والكرامة وحطين والمجد وجميعهم ب/11 نقطة والنواعير ب 7 نقاط والساحل بـ5 نقاط والوثبة ب4 نقاط وجبلة ب 3 نقاط والشرطة والحرفيين من دون نقاط.