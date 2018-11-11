الصين تعتزم إطلاق أحد حيوانات الباندا العملاقة إلى البرية

بكين – سانا

قررت الصين وللمرة الاولى إطلاق أحد حيوانات الباندا العملاقة من محمية طبيعية وطنية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد إلى البرية.

وسيطلق المركز الصيني لحفظ وبحوث الباندا العملاقة حيوان الباندا الذي يحمل اسم /تشيشين/ ويبلغ عمره عامين وأربعة أشهر في محمية لونغشي هونغكو الطبيعية الوطنية والتي تعد موطنا لحيوانات الباندا البرية في مدينة دوجيانغيوان.

وحصل هذا الباندا على تدريب ممنهج للعيش في الحياة البرية واكتسب مهارات عالية نسبيا للبقاء في الحياة البرية.

وقامت الصين حتى نهاية 2017 بتدريب 25 من حيوانات الباندا العملاقة التي ولدت في الأسر والتي يبلغ عددها حاليا 548 حيوانا على التكيف مع العيش في الحياة البرية وقد أطلقت سابقا تسعة حيوانات لا يزال سبعة منها على قيد الحياة.

يذكر أن حيوانات الباندا العملاقة تواجه خطر الانقراض وتعيش بشكل أساسي في الجبال بشمالي مقاطعة سيتشوان وهذا الإطلاق مهم لتعزيز عدد حيوانات الباندا العملاقة في الحياة البرية ووضع أساس قوي للحفاظ على أعدادها.