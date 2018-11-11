الحرارة تميل للارتفاع والفرصة مهيأة لهطل زخات مطر فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها ادنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية والشرقية والبادية ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل كما يحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..