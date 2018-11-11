شركة روسية خاصة تبني مصنعا لتجميع الصواريخ الفضائية متعددة الاستخدام

موسكو-سانا

أعلنت شركة “سبيس أس 7” الروسية الخاصة عزمها بناء مصنع لتجميع الصواريخ الفضائية متعددة الاستخدام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس الشركة سيرغي سوبوف قوله: أن مكونات الصواريخ سوف يشتريها المصنع من الشركات والمؤسسات المتعاونة مع “سبيس اس7” أما العملية الختامية لتجميع الصواريخ فستجري في مصنع تابع للشركةتحت إشراف كبير مصممي صاروخ سويوز5 إيغورو رادوغين الذي انتقل مؤخرا إلى شركة سبيس اس 7 من شركة إينيرغيا الحكومية.

وأشار سوبوف إلى أن شركته تعمل على تصميم صاروخ سويوز7 متعدد الاستخدام الذي يمكن إطلاقه من المنصة البحرية الفضائية التابعة للشركة وكذلك من قاعدة بايكونور الفضائية الحكومية الروسية.