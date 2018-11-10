القوات العراقية تفرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة الموصل

بغداد-سانا

فرضت القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة في مدينة الموصل شمال العراق عقب تفجير وهجوم إرهابيين وقعا الخميس الماضي أسفرا عن مقتل وإصابة ثمانية عشر عراقيا.

وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد: إن “قيادة العمليات اتخذت عدة اجراءات مشددة للحفاظ على أمن مدينة الموصل وحماية مواطنيها من الاعتداءات الإرهابية بعد تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في المدينة أسفر عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة أحد عشر آخرين واعتداء مجموعة إرهابية على منطقة خربة حماد في قضاء الحضر جنوب الموصل والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشقاء”.

وأوضح المصدر أن الإجراءات الأمنية تضمنت تدابير احترازية عند حدود المحافظة وبين أقضيتها ونواحيها للحيلولة دون عودة الإرهابيين إلى مدينة الموصل إضافة إلى نشر الدوريات الثابتة والجوالة على مدار الساعة.

من جهته دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد القوات العراقية إلى مراجعة جادة للوضع في مدينة الموصل وتشخيص أسباب الخروقات الإرهابية الأخيرة.

وقال الحداد في بيان تسلمت سانا نسخة منه: “ما جرى من خروقات في الموصل وسقوط ضحايا مؤشر خطير يؤكد على وجود خلايا إرهابية نائمة لذا على القوات العراقية تكثيف الجهد الاستخباراتي وإجراء عمليات استباقية من أجل القضاء على هذه الخلايا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة”.

يشار إلى أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل تشهد بين فترة وأخرى اعتداءات إرهابية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.