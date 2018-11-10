المرأة الحالمة بالنصر.. لوحات للفنانة رزان السعدي

حلب-سانا

33 لوحة فنية للفنانة التشكيلية الشابة رزان السعدي جسدت خلالها حالات المرأة من انكسار وتألق وإبداع في أول معرض فردي لها في صالة الأسد للفنون الجميلة بحلب والذي يستمر ثلاثة أيام.

وتضمن المعرض لوحات بورتريه بالألوان الزيتية والمائية أظهرت حالات الشغف والحب في عطاء المرأة ووقوف الرجل بجانبها لمساندتها وجمالية التشاركية والتكامل بينهما كما جسدت بعض اللوحات المرأة الحالمة بالنصر ونظرة المستشرقين للأنثى بشكل عام.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الفنانة السعدي أن معرضها حمل عنوان “شغف أنثى بالألوان” كونها ترى أن الشغف ضروري جداً في حياة كل شخص ويفتح مجالا للعطاء والإبداع ويزيل العقبات ويسهم في تخطيها، لافتة إلى أن الألوان التي استخدمتها تريح النظر وتعطي انطباع الأنوثة والرقة.

الفنانة التشكيلية نوارن جبقجي والدة الفنانة السعدي أشارت إلى نشوء ابنتها منذ الصغر ضمن بيئة واسرة فنية واحبت أن تخصص معرضها الأول عن المرأة بكل ظروفها ومعاناتها.

واستوقفت إحدى اللوحات المعروضة الفنان التشكيلي صلاح الخالدي كونها تمثل الفتاة السورية المنتصرة وتمثل نهوض حلب من جديد رافعة راية النصر بشموخ قلعتها، معتبراً أن المعرض تجربة جديدة تخوضها الفنانة من خلال أعمال تمثل المرأة وجمالها.

ونوه أحمد ناصيف رئيس فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين بالألوان المستخدمة في اللوحات المعروضة ومحاولات تجسيد المرأة بعدة أساليب ومواضيع.

بدوره أثنى الفنان التشكيلي إبراهيم داوود رئيس لجنة المعارض في الاتحاد على اللوحات وما تعكسه من أفكار متعددة.