اليمن .. مقتل وإصابة 235 من جنود النظام السعودي ومرتزقته

صنعاء-سانا

قتل وجرح أكثر من 235 من جنود ومرتزقة النظام السعودي في اليمن خلال الأسبوع المنصرم.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن وحدة القناصة في الجيش اليمني تمكنت من قنص أكثر من 235 مرتزقا وجنديا سعوديا كما تمكنت من إعطاب 4 آليات و4 رشاشات وكاميرتي رصد للعدو خلال الأسبوع المنصرم.

إلى ذلك قالت وزارة الدفاع إن 45 من مرتزقة العدوان السعودي وقيادا ته قتلوا بينهم العميد المرتزق عبد الغني الشبلي قائد كتيبة المهام الخاصة بينما أصيب أكثر من 85 آخرين بجروح في جبهة كيلو 16 بالساحل الغربي خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع قال في بيان أول من أمس إن قوات الجيش واللجان الشعبية نجحت في قطع خطوط إمداد قوات العدو في الساحل الغربي من أربعة مسارات وادت العمليات الهجومية إلى تدمير 17 آلية وسقوط ما لا يقل عن 150 من الغزاة والمرتزقة بين قتيل ومصاب.

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على عدد من التباب في قانية واوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وفي تعز أفشل الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حمير بمقبنة بالمحافظة واوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.