دمشق اليوم

السبت / 10 / 11 / 2018
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
دبلوماسي تركي سابق: سياسات أردوغان تجاه سورية فاشلة
2018-11-10
اللجنة المصرية للتضامن مع سورية: نعتز بانتصارات الجيش السوري
2018-11-10
لافروف يبحث مع جاويش أوغلو التحضير لاجتماع جديد ضمن إطار أستانا
2018-11-09
لبنانيان:تحرير مختطفي السويداء إنجاز جديد للجيش السوري ضد الإرهاب
2018-11-09
أرسلان: الجيش السوري ضمانة النصر على الإرهاب
2018-11-09
(الأمن الجماعي):نؤيد جهود روسيا وكازاخستان لتسوية الأزمة في سورية
2018-11-08
بوتين يبحث مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الوضع في سورية
2018-11-08
محليات
توزيع 9 ملايين ليتر مازوت للتدفئة بدرعا
2018-11-10
أمطار متوقعة في المناطق الجنوبية والبادية.. وتحذيرات من سيول في المنخفضات
2018-11-10
محافظة دمشق تتخذ إجراءات لمنع حدوث اختناقات بالشوارع في حال هطل أمطار غزيرة
2018-11-10
طفل ناج من السرطان يدعم أصدقاءه المصابين في ماراثون (بدنا نركض لبسمة)- فيديو
2018-11-09
أمطار غزيرة تتسبب بسيول في المناطق المنحدرة وتضرر بعض المنازل في السويداء
2018-11-09
ازدحام على الأفران في درعا.. والأهالي يدعون إلى زيادة المخصصات
2018-11-09
الأرصاد الجوية تحذر من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات
2018-11-09
رياضة
معسكر تدريبي جديد للاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال في اللاذقية
2018-11-10
فوز سيدات محردة على تشرين في مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة
2018-11-10
قمحانة وعمال حماة يطمحان لمواصلة الصدارة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2018-11-10
لاعبان من السويداء يحققان إنجازا عالميا برياضة المواي تاي
2018-11-10
فريقا العربي والنصر يتبادلان الفوز في دوري كرة السلة لفئتي الناشئين والشباب
2018-11-10
بمشاركة عدد من فرسان سورية اختتام المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لقفز الحواجز
2018-11-10
فوز الرحى على صلخد ومورك على الضاهرية في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
2018-11-10
اقتصاد
عمال سجاد حماة ينجحون بتصنيع خيوط صوفية جديدة تغني عن الاستيراد
2018-11-10
فلاحو الحسكة يشتكون ارتفاع أسعار البذار
2018-11-09
اتحاد المصدرين يناقش تسويق الحمضيات والتنسيق لإقامة معرض صنع وزرع في سورية
2018-11-08
مشروع زراعة الفطر المحاري يستهدف 600 مستفيد في ريف الحسكة
2018-11-08
افتتاح معرض السجاد ولوازم الشتاء في صالة البعث بالقنيطرة
2018-11-08
أجنحة الشام تسير أولى رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو
2018-11-07
الفروج المهرب يهدد بقوة قطاع الدواجن بحمص
2018-11-07
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SanaNews
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الحكومة الالكترونية تعتمد إجراءات حماية البيانات الشخصية وحق الوصول إلى المعلومات
بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يهنئ مختطفي السويداء بتحريرهم ويقدم التعازي بالشهداء الذين ارتقوا خلال الخطف
الجيش يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
نصرالله: سورية صامدة ولم تغير مواقفها رغم الحرب الكونية عليها.. سنرد على أي اعتداء إسرائيلي
سورية تطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق بجرائم “تحالف واشنطن” ومعاقبة مرتكبيها
ظريف: لا يمكن أن يبقى العالم رهينة لسياسات الولايات المتحدة
باحث بلجيكي: واشنطن ودول غربية يقفون وراء الحرب على سورية
تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من قرى ريف حماة
تجمع جماهيري لأهلنا في الجولان احتفالا بتحرير المختطفين من أبناء السويداء
التحالف الأمريكي يواصل مجازره بحق السوريين ويقتل 26 مدنيا في ريف دير الزور
دمشق اليوم
2018-11-10
2018-11-10
Fadi
سابق
نادي عرطوز الرياضي … أداء جيد رغم الإمكانيات المادية المتواضعة
انظر ايضاً
نادي عرطوز الرياضي … أداء جيد رغم الإمكانيات المادية المتواضعة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2018, All Rights Reserved