فوز صلخد وشهبا في انطلاق منافسات الدور الثاني لدوري السويداء بكرة القدم

السويداء-سانا

انطلقت اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية منافسات الدور الثاني لدوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين.

ففي فئة الأشبال تغلب فريق شهبا على القريا بهدف دون مقابل وصلخد على عرمان 2-1، فيما أسفرت نتائج فئة الناشئين عن فوز صلخد على عمال السويداء 7-4 وتعادل شهبا والعربي 3-2.

وتتنافس بالدور الثاني بفئة الأشبال فرق شهبا والقريا وصلخد وعرمان وبالناشئين فرق شهبا والعربي وصلخد وعمال السويداء وذلك ضمن مجموعة واحدة تقام مبارياتها من مرحلة واحدة ويتحدد في نهايتها أصحاب المراكز الأولى.

وكان الدور الأول لفئتي الأشبال والناشئين شهد مشاركة 11 فريقاً وزعوا إلى ثلاث مجموعات ضمت الأولى شهبا ولاهثة والكفر والثانية صلخد والثعلة وعرمان والعمال والثالثة العربي والرحى والقريا والشبيبة.