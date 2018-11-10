قصائد موزونة بين العاطفة والعفوية في مجموعة (لا تكترث بالعابرين)

دمشق-سانا

“لا تكترث بالعابرين” مجموعة شعرية صدرت حديثا للشاعرة أمل المناور تعتمد في أسسها العاطفة ومحبة الوطن برموزه وفق أسلوب شعر الشطرين بنسق عفوي هيمن على كل قصائد المجموعة.

الحس الوطني أهم ما تبدأ به الشاعرة مجموعتها في ربط متين بين فلسفة الحياة الصحيحة التي تقضي أن يكون الوطن هو كرامة الإنسان وبين الوجدان الذي يرفض كل من يبيع نفسه ويخون الأرض التي تربى عليها فتقول في قصيدتها “فلتنتقم يا وطني”

“يا روح هذا موطني

عن حبه لا تلته

فلأنه مثل السما

بالبدر أنت تشبهي”.

وترى المناور باستقرائها لمنظومات الحياة أن السعادة لا تأتي بالمال أو المناصب أو المكاسب بل تحتاج إلى أسس أخرى كوجود العلاقات الاجتماعية والأسرية الصحيحة كدور الأخ في الحياة كقولها في قصيدة سر السعادة “فتشت عن سر السعادة مثلما .. الصحراء تبحث عن غيوم في السما فوجدتها لا المال يمنحها لنا .. لا الجاه يعتبر المنى مغنما لكن أخاك إذا فقدت وجوده .. الكون كل الكون فيك جهنما”.

ودمشق عند المناور بريق الأمل وعاطفة الانتماء واللهفة للتشبث بالوطن وحب الأهل والمجتمع تقول في قصيدة نصر الشام “يا شام نصرك بدد الحزنا .. ومضى يعيد لأرضنا الأمنا لنرى بريق الفجر عاد لنا .. والطير فوق غصونه غنى”.

أما قصيدة لملم دماءك يا شهيد فجاءت على شعر التفعيلة مجسدة دور الشهيد ومكانته في الحياة والتاريخ تقول فيها:”لملم دماءك يا شهيد .. ولنمض نحو المجد .. مجدك دائما كالشمس .. كالعلياء .. كالتاريخ .. كالدنيا تليد”.

مجموعة “لا تكترث بالعابرين” صدرت عن دار سين للثقافة والنشر والإعلام ودار الهيثم للطباعة والنشر والتزمت الاعتماد على الأصالة والحداثة وهي ثاني إصدارات الشاعرة وسبقتها مجموعة “هكذا غنى الفرات”.

محمد خالد الخضر