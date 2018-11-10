الإعلان عن قطع الخط الرئيسي لمياه الشرب لمدينة حماة لمدة 3 أيام

حماة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة أنه سيتم قطع خط المياه الرئيسي عن كامل مدينة حماة وجميع التجمعات التابعة لها لمدة 3 أيام بدءا من يوم الاثنين القادم 12 الشهر الجاري وذلك لإنجاز أعمال الصيانة الضرورية في موقعي تلبيسة وبابا عمر بمحافظة حمص .

وأوضح الدكتور مطيع عبشي المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في تصريح لمراسل سانا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتشغيل المصادر الاحتياطية المتمثلة بالآبار الارتوازية البالغ عددها في حماة نحو 65 لتغذية المدينة بمياه الشرب مبينا أنه تم اختيار هذه الفترة من العام باعتبارها الاقل استهلاكا للمياه .

يذكر أن خط الجر الرئيسي لمياه الشرب يغذي مدينتي حماة وحمص ونحو 65 تجمعا سكانيا في المحافظتين.