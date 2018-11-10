قمحانة وعمال حماة يطمحان لمواصلة الصدارة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

تنطلق مباريات مرحلة الإياب من دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم بعد غد بمشاركة ناديي قمحانة وعمال حماة حيث سيلتقي الأول مع الحرية في ملعب حماة الصناعي بينما يلعب الثاني مع مصفاة بانياس في طرطوس.

قمحانة وفي ختام مرحلة الذهاب تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط جمعها من فوزين على التضامن 1-صفر وعلى عمال حلب 3-1 بينما تعرض لخسارة وحيدة أمام الحرية بثلاثية نظيفة وجاء بعده الحرية بخمس نقاط والتضامن بأربع نقاط.

بدوره تصدر نادي عمال حماة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من فوزين على مصفاة بانياس 2-1 وعلى سلمية 4-صفر بينما خسر مباراة واحدة أمام عفرين بهدف وحيد ويتخلف عنه مصفاة بانياس بفارق الأهداف ويملك عفرين أربع نقاط.

وتبدو مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب الأكثر إثارة وقوة عن باقي الجولات لأنها تجمع الفرق المتنافسة على بطاقة التأهل الوحيدة عن كل مجموعة إلى الدور الثاني لأن قمحانة المتصدر يواجه وصيفه الحرية في المجموعة الثانية وعمال حماة يلاقي وصيفه المصفاة في قمة مباريات المجموعة الخامسة.

وقال مدرب قمحانة مهند عواج لمراسل سانا الرياضي: “إن مباراة فريقه المقبلة مع الحرية ستكون الأصعب في مرحلة الإياب لأنها تجمعنا مع الفريق المنافس لنا على صدارة المجموعة والأكثر جاهزية وخبرة منا في البطولات المحلية لذا فإن تركيز اللاعبين يجب أن يكون عالياً حيث لا يوجد مجال للخطأ فالمباراة مصيرية وكلا الفريقين يسعى للفوز وإن كان التعادل يصب في مصلحتنا” مشيرا إلى أنه تمت دراسة نقاط القوة والضعف لدى الحرية وتم إعداد الخطة المناسبة للتعامل مع اللاعبين في كل الخطوط.

وأضاف عواج: إن صدارة قمحانة في مرحلة الذهاب تعد إنجازا كبيرا لأننا تأخرنا في فترة التحضير مقارنة بالفرق الأخرى حيث استلمت مهمة التدريب قبل عشرة أيام فقط من انطلاق الدوري مشيرا إلى أن الفريق يملك عناصر جيدة قادرة على العطاء والمنافسة كما يملك خبرة كبيرة بالدرجة الأولى وكذلك اللاعبون لديهم رغبة قوية لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز.

بالمقابل أشار مساعد مدرب عمال حماة أيمن جوهر إلى أن مباراة فريقه المقبلة مع مصفاة بانياس ستكون من أصعب المباريات في مرحلة الإياب وستحدد بنسبة كبيرة الفريق الفائز ببطولة المجموعة مبينا أن فريقه سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وسيخوض المباراتين المتبقيتين بعدها على أرضه ما سيمنحه أفضلية على الفريق المنافس.

وبين جوهر أنه تم وضع برنامج عمل فني لتحديد اللاعبين الذين سيخدمون خطتنا ومن ثم العمل على اللاعبين بتمارين خاصة تناسب كل مركز لخلق توليفة كاملة تخدم ما نطمح له مضيفا: إنه بعد هذا التحضير والمستوى الذي تقدم وفترة الاستشفاء بين الذهاب والإياب سنتابع تفوقنا وتصدرنا لفرق المجموعة بكل اقتدار وسنتأهل للدور الثاني.