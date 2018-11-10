ليث المفتي:الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالنسبة للفنان مرهون بالتجربة والعمر والشكل

دمشق-سانا

يلعب الفنان ليث المفتي شخصية سليم في مسلسل شوارع الشام العتيقة تأليف علاء عساف وإخراج غزوان قهوجي ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ضمن مشروع خبز الحياة بإشراف المخرج زياد جريس الريس.

وعن دوره في المسلسل يقول الفنان المفتي في تصريح لسانا: “سليم هو شخصية سلبية تتعامل مع سلطات الاحتلال الفرنسي كعميل لها ضد أبناء حارته و تحاول الايقاع ببطل العمل أبو عرب الذي يؤدي شخصيته الفنان رشيد عساف و لكن نهاية هذه الشخصية تكون بالموت جزاء لأفعالها”.

وأوضح المفتي أن اشكالية الشخصية تكمن في المشاهد التي تتطلب ظهورها بشكل ودود و طيب على عكس حقيقتها لافتا إلى أن نقاشات عديدة دارت بينه و بين الكاتب والمخرج للوصول إلى الشكل النهائي للشخصية ولأفعالها و حضورها.

وأكد الفنان المفتي أن مشروع خبز الحياة جاء استجابة لمطالبات الفنانين عبر سنوات بضرورة أن تأخذ المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي دورها الرائد في صناعة الدراما الوطنية كونها تمثل القطاع العام ما انعكس على الوسط الفني إيجابيا من خلال توفير فرص عمل لمئات الفنانين والفنيين مع إنتاج عدد جيد من الأعمال ذات السوية الفنية العالية.

ولفت المفتي إلى أن المخرج الريس مدير عام المؤسسة يعمل للوصول إلى إطلاق عمل درامي جديد في كل شهر مع حلول العام القادم حيث سيزيد كم الأعمال الدرامية الوطنية و ينعكس على الصناعة الدرامية كلها بشكل إيجابي.

وحول أعماله المقبلة ذكر المفتي أن لديه مشاركتين في عملين سينطلقان قريبا إحدهما عن البيئة الشامية بطابع كوميدي والثاني سيصور في تونس تحت إدارة مخرج بريطاني يتحدث عن حقبة تاريخية زمن الاحتلال العثماني.

وعن الطموح والآفاق التي يعمل الفنان المفتي للوصول إليها قال: “الطموح لا يتوقف عند حد معين لأن العمل الفني بحاجة دائما للوصول إلى مراحل جديدة كما أن وجود سقف للطموح يحد من حالة العطاء التي يجب أن تكون مستمرة والانتقال من مرحلة إلى أخرى بالنسبة للفنان مرهون بالتجربة والعمر والشكل”.

محمد سمير طحان