آية ديوب لاعبة واعدة برياضة الكيك بوكسينغ

حماة-سانا

أحبت لاعبة نادي شرطة حماة آية ديوب رياضة الكيك بوكسينغ ومارستها في سن مبكرة وتعلمت فنونها ومبادئها بإشراف المدربة يسرى ديوب فقدمت أداء لافتا وحققت نتائج متميزة على الصعيد المحلي.

وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية قالت ديوب وهي من مواليد عام 2006: “بدأت ممارسة الكيك بوكسينغ منذ خمس سنوات وشاركت في بطولة الجمهورية لفئة الصغيرات العام الماضي ولعبت وقتها بفئة عمرية أعلى ومع ذلك حققت المركز الثالث” مشيرة إلى أنها أحبت اللعبة لكونها لعبة ممتعة تعتمد على القوة والسرعة وتحتاج تدريبات مستمرة لذا فهي لا تنقطع عن التدريبات لأنها تطمح بتطوير مستواها نحو الأفضل للمشاركة في جميع البطولات المحلية خلال السنوات المقبلة داعية في الوقت ذاته الى إقامة بطولة الجمهورية لفئة الصغيرات بشكل متواصل لأنها تسهم في تطوير اللعبة وزيادة الحافز عند اللاعبات.

من جهتها أشارت مدربة نادي شرطة حماة يسرا ديوب إلى أن اية من اللاعبات الموهوبات وهي بحاجة لمزيد من الاهتمام لتطوير مهاراتها وخاصة لجهة إقامة معسكرات تدريبية والمشاركة في البطولات المحلية مبينة أن حبها الشديد للعبة ومواظبتها المستمرة على التدريبات سيكونان من أهم مقومات نجاحها في المستقبل.