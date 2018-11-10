السيد نصر الله يبحث مع باسيل تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت-سانا

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل موضوع تشكيل الحكومة وحل العقبات التي تعترض هذا التشكيل وذلك على أساس المعايير الموضوعية والعملية.

وجاء في بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم: جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الداخلية وتم الاتفاق على وجوب تحصين الوحدة الوطنية ومنع الانجرار إلى توتير البلاد أو تحريض مذهبي أو طائفي.

كذلك تم استعراض الوضع الإقليمي والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان .