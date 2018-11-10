مجلة أمريكية: تصريحات ترامب حول القرم الروسية تثبت جهله وحماقة تصرفاته

واشنطن-سانا

انتقدت مجلة “ذي أميريكان كونسيرفيتيف” الأمريكية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهورة وطريقة تعامله مع الأزمات الدولية مؤكدة أن تصريحاته الأخيرة بشأن شبه جزيرة القرم وعودتها مجدداً إلى الاتحاد الروسي تدل على جهله بالحقائق وتثبت وجود غرائز عدوانية لديه.

وأوضحت المجلة أن ترامب اتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بما وصفه “خسارة القرم” بعد عودة شبه الجزيرة إلى قوام روسيا الاتحادية مشيرة إلى أن هذه التصريحات تبدو في غاية الحماقة وتدل على جهله إذ أن القرم “لا تدخل في قائمة المصالح الحيوية للولايات المتحدة”.

وأشارت المجلة إلى أن ترامب يتحدث عن القرم كجزء من الولايات المتحدة وتمت سرقته والاستيلاء عليه وعبارة “فقدان القرم” التي قالها في تصريحاته تعيدنا إلى فترة الحرب الباردة عندما كانت واشنطن تتوهم أنها قادرة على الاحتفاظ أو خسارة دول بأكملها محذرة من أن “هذا النوع من التفكير هو هراء مطلق بعيد عن الواقع وان تعاطي ترامب مع الأزمات الدولية بهذه الطريقة يعد أمرا في غاية الخطورة”.

ومنذ تسلمه الرئاسة الأمريكية عام 2016 اعتمد ترامب مواقف غير متزنة وأطلق تصريحات متناقضة أحيانا ومسيئة أحيانا أخرى ما أدى إلى نشوء أزمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة ودول أخرى بما فيها حلفاء واشنطن في أوروبا.

وكانت شبه جزيرة القرم عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام 2014 حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على الانضمام مجدداً لروسيا الاتحادية وهو ما أزعج الدول الغربية التي سارعت إلى فرض عقوبات أحادية على روسيا