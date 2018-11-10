وزير الدفاع الصيني: سندافع عن وحدة أراضينا وسلامتنا الإقليمية

بكين-سانا

أكد وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه خلال لقائه نظيره الأميركي جيمس ماتيس أن بكين ستدافع بحزم عن وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية عن وي فنغ قوله خلال الاجتماع بصيغة “2 زائد 2” مع الجانب الأميركي إن القوات المسلحة الصينية تعارض بحزم أي إجراءات تهدف إلى تقسيم البلاد ولن تتوقف بأي ثمن عن حماية سيادة الدولة وأمنها وسلامة أراضيها.

وتم الاجتماع الثنائي بين البلدين بصيغة “2 زائد 2” في واشنطن أمس حيث تبادلت الأطراف وجهات النظر حول بحر الصين الجنوبي وقضية تايوان والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأبدت الصين معارضتها عملية حرية الملاحة الأميركية ووصفتها بأنها “تهديد لسيادتها” وذلك على خلفية إبحار مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قرب جزر تابعة للسيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية إنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأميركية لمغادرة المنطقة.

وتواصل واشنطن محاولاتها تأجيج التوترات فى بحر الصين الجنوبي ومنطقة جنوب شرق آسيا عبر عسكرة المنطقة وارسالها مزيدا من القوات الأميركية إليها وإجراء مناورات عسكرية.