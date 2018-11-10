خوشرو: إيران ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي وفق مكاسبها

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أن إيران نفذت تعهداتها في إطار الاتفاق النووي وستواصل الالتزام به بما يتناسب مع المكاسب التي تحصل عليها داعيا المجتمع الدولي لرفض الحظر الأميركي عمليا وليس بالكلام فقط.

ونقلت وكالة ارنا عن خوشرو قوله في تصريح أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إن سياسات أميركا احادية الجانب وإجراءاتها غير القانونية تتناقض مع سيادة القانون والمبادئ السائدة على ميثاق الأمم المتحدة والتعددية مبينا أن هذه السياسات عرضت للخطر ركائز التعاون الدولي ومنهج التعددية.

وأكد خوشرو أن نتيجة هذا التوجه الأميركي هي الخروج من مجلس حقوق الإنسان واليونسكو ومعاهدة باريس والاتفاق النووي موضحا أن خروج أميركا من الاتفاق النووي وإعادة الحظر من جانب واحد ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن ويتعارض مع الحقوق الدولية.

وأشار خوشرو كذلك إلى امتناع أميركا عن تنفيذ القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي داعيا إلى إدانة ورفض الحظر الأميركي من قبل المجتمع الدولي عمليا وليس بالكلام فقط.

يذكر أنه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد لدراسة سبل تعزيز التعددية أكدت الكثير من الدول دعمها لنهج التعددية وانتقدت بصورة صريحة أو ضمنية نهج التفرد من جانب أميركا وسياستها تجاه الاتفاق النووي.