إيران تدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة انتهاكات واشنطن للاتفاق النووي

طهران-سانا

نددت إيران بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي والمواثيق الدولية مؤكدة عزمها مواصلة الاستفادة من حقها في حيازة الطاقة النووية السلمية.

ودعا سفير ومساعد رئيس البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إسحاق آل حبيب في كلمته خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خصص

لمناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمع الدولي إلى عدم السماح لواشنطن بإثارة أزمة دولية مرة أخرى من خلال تصرفاتها المخادعة.

واستنكر آل حبيب الحظر الأمريكي الأخير واعتبره انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم “2231” والاتفاق النووي موضحا أن واشنطن أطلقت الأكاذيب مرات عديدة بهدف الاستمرار في مواقفها المناوئة لإيران.

ودعا الدبلوماسي الإيراني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ مواقف وردود أفعال مناسبة في مواجهة الحظر الأمريكي الجديد مؤكدا ضرورة التزام جميع الموقعين على الاتفاق النووي بعهودهم بشكل كامل والرد على انتهاك واشنطن السافر للاتفاق وخطواتها غير القانونية ضمن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي سياق حماية التعددية.

ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الأمريكي الجديد ضد إيران حيز التنفيذ رسميا الاثنين الماضي مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في إيران فيما استهدفت الحزمة الأولى في آب من العام الماضي قطاع إنتاج السيارات والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.