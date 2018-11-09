ترامب: تصريحات ماكرون حول إنشاء جيش أوروبي مهينة جدا

باريس- سانا

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ضرورة تأسيس جيش أوروبي لحماية القارة الأوروبية بأنها “مهينة جدا”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله في تغريدة لدى وصوله إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى: “لقد اقترح الرئيس ماكرون إنشاء جيش أوروبي بوجه الولايات المتحدة والصين وروسيا .. هذا مهين جدا لكن ربما يجب على أوروبا أن تسدد أولا مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر في حديث لإذاعة “أوروبا 1” الاثنين الماضي أن أوروبا لن تحمى ما لم نقرر أن يكون لنا جيش أوروبي حقيقي مؤكدا أن عليها أن تقلل من اعتمادها على القوة الأميركية ولا سيما بعد قرار ترامب الانسحاب من اتفاق للحد من الأسلحة النووية وقع في الثمانينات.

وقال ماكرون: “علينا أن نحمي أنفسنا تجاه الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأميركية”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أسس العام الماضي صندوقا دفاعيا بعدة مليارات يورو بهدف تطوير قدرات أوروبا العسكرية وجعل القارة أكثر استقلالية على الصعيد الاستراتيجي كما تزعمت فرنسا جهودا لإنشاء قوة من تسعة بلدان تكون قادرة على التحرك سريعا لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة وعمليات إجلاء من مناطق حرب وتقديم الإغاثة عند وقوع كوارث طبيعية.