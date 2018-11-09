الترجي التونسي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

تونس- سانا

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا بكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه إيابا على الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأحرز اللاعب سعد بقير هدفا قبل نهاية الشوط الأول وآخر في بداية الشوط الثاني قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة ليكمل أنيس بدري الثلاثية بتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة يستعيد الترجي اللقب الغائب عنه منذ 2011 ويكسر عقدته أمام الأهلي في ستاد رادس بالعاصمة تونس.

ولم يشكل الأهلي تهديدا على مرمى منافسه طيلة اللقاء في غياب مهاجمه المغربي وليد أزارو ليفشل في تعزيز رقمه القياسي بنيل اللقب القاري للمرة التاسعة.