موسكو:واشنطن مستمرة بتقديم الدعم لتحالف العدوان السعودي على اليمن

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن استمرار واشنطن في تقديم الدعم العسكري المباشر لتحالف العدوان السعودي على اليمن يوحي بأن الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في هذا الاتجاه موضحة أنه لا حل عسكريا للأزمة في اليمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان “في الأيام الأخيرة بدأت في اليمن مرحلة جديدة من تصعيد النزاع المسلح الدموي والمدمر بمشاركة التحالف العربي الذي تقوده السعودية” مذكرة بأنها حذرت مرارا من العواقب الوخيمة للهجوم على ميناء الحديدة.

وأضاف البيان إن “مثل هذا التطور السلبي للأحداث جاء على خلفية الدعوات الأخيرة من قبل واشنطن لجميع المشاركين بالصراع في اليمن لوقف جميع الأعمال العدائية في غضون شهر والبدء من خلال وساطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيتث بالمفاوضات بشأن التسوية السلمية”.

وأوضح البيان إنه “بالنظر إلى أن واشنطن تقدم دعما عسكريا مباشرا لتشكيلات التحالف المقاتلة في اليمن يبرز تساؤل حول مصداقية التصريحات الأمريكية لصالح إنهاء المرحلة النشطة من الصراع في أقرب وقت ممكن”.

ويشن النظام السعودي عدوانا مستمرا على اليمن منذ آذار عام 2015 تسبب بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن ولا سيما الصحية منها إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا.