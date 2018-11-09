مصرع 8 أشخاص جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأردن

عمان – سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة ضبعة جنوب الأردن.

ونقلت وكالة بترا للأنباء عن وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات قولها: “أن الهطول المطري الكثيف في منطقة ضبعة أدى إلى إغلاق الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة التي تسببت في وفاة ثمانية أشخاص على الأقل”.

وكانت غنيمات أشارت في تصريح سابق إلى مصرع ثلاثة أشخاص هم امرأتان وطفلة.

وقال مسؤولون: إن السيول أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 3700 سائح من مدينة البتراء اليوم.

وأوضحت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أن السياح نقلوا إلى مناطق آمنة قبل أن تتدفق سيول في بعض مناطق مدينة البتراء الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة في الصخور.

وبينت غنيمات أنه “تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية ليوم غد السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة” مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأدت السيول إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط العاصمة عمان بجنوب البلاد حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ في ميناء العقبة إلى الجنوب بعد أن بدأت الأمطار في الهطول بغزارة بعد الظهر.

وكان 21 شخصا أغلبهم تلاميذ لقوا مصرعهم فى سيول جرفتهم خلال رحلة مدرسية بمنطقة البحر الميت في الـ 25 من تشرين الأول الماضي.