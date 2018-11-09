فيلم “مسافرو الحرب” ينال جائزة جمعية النقاد الدوليين في تونس

تونس-سانا

ضمن حفل توزيع الجوائز الموازية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية حصل فيلم “مسافرو الحرب” تأليف سماح القتال وأيمن زيدان وجود سعيد وإخراج جود سعيد على جائزة جمعية النقاد الدوليين التي تمنح لأفضل فيلم في المسابقة من قبل اللجنة الفيدرالية الدولية للنقاد والصحفيين “فيبريسي”.

وعن الجائزة التي جاءت قبل إعلان جوائز مهرجان أيام قرطاج السينمائية قال الفنان زيدان في تصريح لـ “سانا”: “أرى أن الجائزة تحية للسينما السورية ولكل السينمائيين السوريين الذين كانوا مسكونين بشغف السينما طوال سنوات الحرب المجنونة على سورية وسعادتنا كبيرة بأن يكلل جهدنا الطموح بجائزة على هذا المستوى”.

وعن أسباب منح الفيلم الجائزة أوضحت لجنة التحكيم أنه تميز بتقديم السينما المستقبلية وبالشخصية الرئيسة التي جسدها النجم زيدان.

وفيلم مسافرو الحرب من بطولة “أيمن زيدان.. لجين إسماعيل.. محسن عباس.. لينا حوارنة.. كرم الشعراني.. طارق عبدو.. لمى الحكيم.. سوزانا الوز” وموسيقى سمير كويفاتي ومونتاج سيمون الهبر ورؤوف ظاظا ومدير الانتاج سامر رحال.

والاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين الذي منح الجائزة هو جمعية من المنظمات الوطنية لنقاد السينما المحترفين والصحفيين المهتمين بالكتابة عن السينما من جميع أنحاء العالم لتعزيز وتطوير الثقافة السينمائية والحفاظ على المصالح المهنية تأسس في حزيران عام 1930 في بروكسل ببلجيكا ويضم حاليا أعضاء من أكثر من 50 دولة حول العالم.

محمد سمير طحان