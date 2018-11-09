SCS-NET
الشريط الأخباري

الأرصاد الجوية تحذر من حدوث السيول في الوديان المنحدرات

2018-11-09

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد وخاصة فوق المناطق الجنوبية والقلمون والبادية ويحذر من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 16-11

المنطقة الجنوبية 15-10

المرتفعات الجبلية 13-5

المنطقة الوسطى 18-11

المنطقة الساحلية 23-13

المنطقة الشمالية 18-10

منطقة الجزيرة 20-12

المنطقة الشرقية 21-14

منطقة البادية 20-12

انظر ايضاً

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2018, All Rights Reserved