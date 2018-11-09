لبنانيان:تحرير مختطفي السويداء إنجاز جديد للجيش السوري ضد الإرهاب

بيروت-سانا

أكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان معن حمية أن العملية النوعية التي قام بها الجيش العربي السوري لتحرير المختطفين من أبناء السويداء إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها ويحققها في معاركه ضد الإرهاب.

ونوه حمية في بيان له اليوم بالعملية البطولية التي نفذها الجيش باعتبارها رسالة إلى كل القوى الغربية والاقليمية والعربية التي تدعم الإرهاب بأن سورية مصممة على اجتثاث الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى كل المناطق السورية كما أنها دليل على ما يتمتع به الجيش السوري من قدرات استخبارية وعسكرية.

بدوره نوه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” في لبنان العميد مصطفى حمدان بالعملية البطولية التي نفذها الجيش العربي السوري للحفاظ على أمن وسلامة كل المواطنين السوريين.

وقال حمدان: إن “سورية قيادة وشعبا ستحرز بفضل بطولات الجيش السوري النصر النهائي في القريب العاجل على كل الإرهابيين”.

وقامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري أمس بعملية بطولية ودقيقة في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفين وقتل الإرهابيين المختطفين.