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العثور على صواريخ من مخلفات إرهابيي “داعش” في الميادين بريف دير الزور

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بالصور.. العثور على صواريخ من مخلفات إرهابيي “داعش” في الميادين بريف دير الزور

ت: عبد الفتاح العبد الرزاق

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