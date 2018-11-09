العثور على صواريخ من مخلفات إرهابيي “داعش” في الميادين بريف دير الزور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لبنانيان:تحرير مختطفي السويداء إنجاز جديد للجيش السوري ضد الإرهاب
2018-11-09
(الأمن الجماعي):نؤيد جهود روسيا وكازاخستان لتسوية الأزمة في سورية
2018-11-08
بوتين يبحث مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الوضع في سورية
2018-11-08
وهاب وذبيان وحمدان: تحرير الجيش السوري مختطفي السويداء إنجاز نوعي
2018-11-08
زاسبيكين: نسعى إلى حل الأزمة في سورية انطلاقا من حماية سيادتها
2018-11-08
زاخاروفا: الإرهابيون يواصلون تنفيذ استفزازات يومية في إدلب
2018-11-08
قضاء أردوغان يصدر حكمين بالسجن على مراسل سانا المحلي في تركيا
2018-11-08
محليات
الأرصاد الجوية تحذر من حدوث السيول في الوديان المنحدرات
2018-11-09
طفل ناج من السرطان يدعم أصدقاءه المصابين في ماراثون (بدنا نركض لبسمة)
2018-11-09
أمطار غزيرة تتسبب بسيول في المناطق المنحدرة وتضرر بعض المنازل في السويداء
2018-11-09
ازدحام على الأفران في درعا.. والأهالي يدعون إلى زيادة المخصصات
2018-11-09
فيديو- طاب جرحه.. فقرر صناعة الطيبات
2018-11-09
هطولات مطرية غزيرة فوق المناطق الجنوبية والبادية
2018-11-09
هطولات مطرية غزيرة على دمشق والمنطقة الجنوبية حتى الأحد المقبل
2018-11-09
رياضة
تأهل تشيلسي ولاتسيو وفرانكفورت للدور الثاني في الدوري الأوروبي
2018-11-08
الإيراني مرادي يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال
2018-11-08
رياضيو درعا يطالبون بإعادة تأهيل ملعب كرة القدم
2018-11-08
مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بسداسية
2018-11-08
يوفنتوس يخسر أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
2018-11-08
روما يتغلب على سسكا موسكو ويقترب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2018-11-07
ريال مدريد يتغلب على فيكتوريا بلزن بخماسية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
2018-11-07
اقتصاد
فلاحو الحسكة يشتكون ارتفاع أسعار البذار
2018-11-09
اتحاد المصدرين يناقش تسويق الحمضيات والتنسيق لإقامة معرض صنع وزرع في سورية
2018-11-08
مشروع زراعة الفطر المحاري يستهدف 600 مستفيد في ريف الحسكة
2018-11-08
افتتاح معرض السجاد ولوازم الشتاء في صالة البعث بالقنيطرة
2018-11-08
أجنحة الشام تسير أولى رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو
2018-11-07
الفروج المهرب يهدد بقوة قطاع الدواجن بحمص
2018-11-07
برنامج تربية وتهجين لأصول وأصناف الفستق الحلبي
2018-11-07
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الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين بريف حماة الشمالي ويوقع بينهم عدداً من القتلى
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العثور على صواريخ من مخلفات إرهابيي “داعش” في الميادين بريف دير الزور
2018-11-09
مخلفات إرهابيي "داعش" في الميادين بريف دير الزور
2018-11-09
manhal
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ت: عبد الفتاح العبد الرزاق
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