مقتل أكثر من 17 شخصا في تفجيرين استهدفا العاصمة الصومالية

مقديشو-سانا

قتل 17 شخصا على الأقل اليوم جراء تفجير سيارتين مفخختين امام فندق قريب من مقر إدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة علي نور لـ رويترز: “تم التأكد حتى الآن من مقتل 17 مدنيا كانوا في سيارات عامة في موقع حدوث الانفجارين” مضيفا.. إنه “من المؤكد أن عدد الضحايا سيرتفع”.

من جانبه قال المسؤول في الشرطة إبراهيم محمد: إن “سيارتين مفخختين انفجرتا بالقرب من فندق ومديرية التحقيق الجنائي التابعة للشرطة تبعهما إطلاق نار ثم سمع دوي انفجار ثالث في المنطقة”.

وكان انفجاران استهدفا مجمع الأمن الداخلي قرب البرلمان الصومالي في تموز الماضي بمقديشو وأسفرا عن وقوع إصابات.