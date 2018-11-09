الجيش يعثر على صواريخ من مخلفات إرهابيي “داعش” في الميادين بريف دير الزور

دير الزور-سانا

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم على أسلحة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور بحوالي 45 كم.

وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش وخلال تمشيطها منطقة الميادين بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عثرت على عدة صواريخ بعيدة المدى من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي كانت مخبأة ضمن حاويات خاصة وموضوعة في مناطق مموهة بمحيط مدينة الميادين.

ولفت المراسل إلى أن عناصر الجيش قاموا بفحص الصواريخ للتأكد من سلامتها ولا سيما أن تنظيم “داعش” غالبا ما يعمد إلى تفخيخ الأسلحة ومستودعاتها قبل اندحاره من مناطق انتشاره أمام ضربات الجيش العربي السوري.

ومنذ تحريره مدينة الميادين في تشرين الأول من العام الماضي عثر الجيش خلال تمشيطه المدينة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في أوكار إرهابيي “داعش” من بينها أسلحة وذخيرة إسرائيلية وأمريكية الصنع.