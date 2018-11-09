أمطار غزيرة تتسبب بسيول في المناطق المنحدرة وتضرر بعض المنازل في السويداء

السويداء-سانا

تسببت هطولات مطرية مصحوبة بالرعد والبرد شهدتها مدينة السويداء بعد ظهر اليوم بتشكل سيول في المناطق المنحدرة واختناقات ببعض المواقع ودخول المياه إلى عدد من المنازل والأقبية المنخفضة فيها.

وأوضح رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر في تصريح لمراسل سانا أن طبيعة المدينة الجغرافية وانحدارها غربا وغزارة الأمطار الهاطلة أدت إلى عدم استيعاب المصارف المطرية لهذه المياه مشيرا إلى أن ورشات الصرف الصحي بالمجلس وفوج الإطفاء والياته بمؤازرة الدفاع المدني يقومون بمعالجة الاختناقات وتسليك الريكارات والمصارف وشفط المياه من الأقبية والمنازل التي دخلتها في مواقع متفرقة ولا سيما في منطقة الوادي غرب جسر الرئيس وشرقه.

بدوره بين قائد فوج إطفاء السويداء نايف الشعار أن عناصر وآليات ومضخات الفوج قامت بشفط المياه من المواقع في محيط جسر الرئيس بينما تعاملت طواقم الدفاع المدني على الفور بحسب مصدر فيه مع عدد من حالات الاختناقات ودخول المياه إلى عدد من الأقبية بالمدينة في منطقة الوادي ومشفى العناية.

ونتيجة الحالة الجوية التي تمر بها البلاد شهدت مناطق متفرقة من محافظة السويداء اليوم هطولات مطرية متفاوتة الغزارة بين منطقة وأخرى وكانت مصحوبة بالرعد والبرد أحيانا ما أدى الى تشكل بعض السيول في المنحدرات والتجمعات المائية في المناطق المنخفضة وفق محطة الرصد الجوي فيها.