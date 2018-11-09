عون:ادعاءات”إسرائيل” بوجود مصانع أسلحة بلبنان كاذبة

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان ادعاءات كيان الاحتلال الاسرائيلي بشأن وجود مصانع أسلحة ومخابىء سرية مزعومة في عدد من المناطق اللبنانية لا أساس لها من الصحة.

وقال عون خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل اليوم “إن أركان السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان رافقوا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جولة تأكدوا خلالها من عدم صحة هذه الادعاءات كما أن قيادة اليونيفيل نفت أن تكون هناك أسلحة في مناطق وجود منظمة الاخضر بلا حدود.

ولفت إلى أن لبنان التزم دائما بتطبيق القرار 1701 بينما كيان الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاك السيادة اللبنانية في البر والبحر والجو غير آبه بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة.

بدورها أبلغت كارديل عون انها ستغادر بيروت الى نيويورك لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار /1701/ أمام مجلس الأمن في إطار الإحاطة الدورية وأعربت عن ارتياح الأمم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا.