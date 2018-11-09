توفير نحو 10 ملايين ليتر من مازوت التدفئة بالسويداء

السويداء-سانا

تشهد محافظة السويداء كغيرها من باقي المحافظات طلبا من المواطنين لشراء مادة مازوت التدفئة مع قدوم فصل الشتاء بالوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تأمينها وبيعها عبر البطاقة الأسرية الذكية.

مادة المازوت بحسب العديد ممن تواصلت معهم سانا متوافرة لكن بعضهم لم يحصل عليها بسبب عدم حصوله على البطاقة الذكية أو لعدم توافر السيولة المادية اللازمة لتعبئتها.

في مدينة شهبا تقول دعاء الخطيب: إن أسرتها تمكنت من تعبئة المادة ولم تجد صعوبة في هذه المسألة فيما تبين لينا الجباعي من قرية أم رواق و رغدة عزي من قرية اسعنا بالريف الشرقي لمحافظة السويداء والتي تعد الأبرد قياسا بباقي المنطقة أن أسرتيهما لم تتمكنا من تعبئة المادة جراء عدم وجود مركز لمنح البطاقة الذكية قريب من إقامتيهما.

وفي قرية رضيمة اللوا بالريف الشمالي لمحافظة السويداء يذكر أمين الفرقة الحزبية نعمة الخطيب أنه لم يتسن للمواطنين استلام مادة مازوت التدفئة ريثما يتم تخصيص المنطقة بمحطات الوقود الخاصة بتوزيعها على أن يتم ذلك بأقرب وقت ممكن.

ويوضح مدير فرع المحروقات بالسويداء المهندس خالد طيفور أن كميات مازوت التدفئة الإجمالية الموزعة لغاية تاريخه بلغت نحو 10 ملايين لتر بالتوازي بين مختلف مناطق المحافظة ما عدا المنطقة الشرقية حيث كان هناك شح بالتوزيع فيها جراء قلة عدد الحاصلين على البطاقة الذكية.

ويبين طيفور أن مادة المازوت متوافرة بشكل جيد ويتم تزويد المحافظة يوميا ب 15 طلب مازوت يخصص ما بين 7 و9 طلبات منها للتدفئة.

فيما يشير عضو المكتب التنفيذي المختص لمجلس محافظة السويداء باسل الشومري إلى وجود 16 مركزا لتوزيع البطاقة الذكية الأسرية تعمل حاليا على ساحة المحافظة منها مركز شهبا الذي أعيد تفعيله و مركز المشنف الذي سيبدأ عمله بعد يومين ما يمكن مواطني المنطقة الشرقية من الحصول عليها دون القدوم إلى مراكز أخرى بعيدة عن إقامتهم.

ويذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء فادي مسعود أن عدد البطاقات الأسرية الذكية الممنوحة لغاية تاريخه وصل إلى 86 ألف بطاقة مقدرا عدد البطاقات المتبقية للإنجاز بنحو 10 آلاف بطاقة يتركز قسم منها بالمنطقة الشرقية للمحافظة.

ويبين مسعود أن المديرية تلقت عددا من الشكاوى لحالات غش بتعبئة مادة المازوت تتعلق في نقص بالكيل أو عدم التعبئة نهائيا ويتركز معظمها في منطقة صلخد وتمت متابعتها وتنظيم ضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء المختص أصولا.

عمر الطويل