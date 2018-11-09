حريق غابات يدمر بلدة في شمال كاليفورنيا

كاليفورنيا -سانا

دمر حريق غابات بلدة باراديس القريبة من ولاية كاليفورنيا الاميركية وأجبر آلاف السكان على الفرار.

ونقلت رويترز عن مسؤولين من مكافحة الحرائق قولهم اليوم.. ان الحريق المعروف بكامب فاير الذي دمر نحو 20 ألف فدان يتحرك غربا بسبب الرياح

التي بلغت سرعتها 56 كيلومترا في الساعة.

وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن “الحريق أتى في وقت سابق على بلدة باراديس التي تبعد نحو 20 ميلا شرق تشيكو ودمر البلدة ولم يبق الكثير في مكانه” مشيرا إلى أن عددا من المدنيين ورجال الإطفاء أصيبوا وأن الأمر قد يستغرق أياما قبل أن تعلم السلطات إن كان هناك قتلى.

وبدأ الحريق في وقت مبكر أمس وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام يعد من أسوأ أعوام حرائق الغابات في الولاية.