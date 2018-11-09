سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 103 عسكريين

أنقرة-سانا

أصدرت سطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 103 عسكريين بذريعة التورط في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول التابعة للنظام التركي أصدرت السلطات أمرا باعتقال 103 عسكريين للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على 74 عسكريا حتى الآن في اسطنبول و31 إقليما.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع المشتبه بهم مازالوا في الخدمة بعضهم برتبة كولونيل ولفتنانت كولونيل.

يشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وبعد فرضه حالة الطوارىء شن حملة شاملة ضد جميع المعارضين لسياساته بحجة محاولة الانقلاب أسفرت عن فصل آلاف الموظفين واعتقال عشرات الآلاف بينهم ضباط كبار فى الجيش والشرطة وإعلاميون وكتاب وأكاديميون وإغلاق جامعات ومدارس ووسائل إعلام.