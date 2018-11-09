توزيع أكثر من مليوني لتر من مادة مازوت التدفئة في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بلغت الكميات الموزعة من مازوت التدفئة على الأسر ضمن الوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة والقرى التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار أكثر من مليوني لتر استفادت منها نحو 22 ألف اسرة وبكمية 100 لتر لكل منها.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس علي زيتون أوضح في تصريح لمراسل سانا أن اللجان المشرفة على توزيع مادة مازوت التدفئة بدأت بتوزيع الدفعة الثانية من المادة على المواطنين مع بداية الشهر الجاري استكمالا لتوزيع كامل الكمية المخصصة وهي 200 لتر لكل عائلة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح زيتون أن أبناء القنيطرة في تجمعات النازحين بريف دمشق يحصلون على مخصصاتهم من مازوت التدفئة من خلال الخزانات التي وضعت لهذه الغاية وبإشراف الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة القنيطرة مبينا أن مخصصات المحافظة من المادة أربعة طلبات يوميا للمحطات والمراكز على أرض المحافظة وطلبان للتجمعات بمعدل 22 ألف لتر لكل طلب.

وأكد مدير التجارة توفر المادة وبكميات تفي احتياجات المواطنين والمحافظة والقطاعات الخدمية.