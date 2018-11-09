كاتب بريطاني: سياسات ترامب خطر على أمن واستقرار أوروبا

لندن-سانا

حذر الكاتب البريطاني فيليب ستيفنز من الخطر الذي تشكله سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمن واستقرار أوروبا ولا سيما سياسة أمريكا أولا التي أصبحت شعارا لحملاته الانتخابية والسياسية الأخرى.

ولفت ستيفنز في مقال نشره بصحيفة فايننشال تايمز اليوم إلى أن ترامب يفضل الصفقات على الحلفاء والقوة العسكرية على القوانين موضحا أن أوروبا تتمنى أن يهزم ترامب في انتخابات عام 2020.

وقال “على الأوروبيين أن يفهموا أن ترامب ليس وحده من لديه قناعة بأن واشنطن ستكون بحالة أفضل إذا اعتنت بنفسها بدل الاهتمام بالمسائل المتعلقة بأمن حلفائها وعليهم التحضير للإخلال بالالتزامات من جانبه وحماية ما يمكن حمايته من قوانين النظام العالمي وربط علاقات أقوى مع بلدان تشاطرها القيم والمبادئ”.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتبر أمس أنه يتحتم على أوروبا الرد على سياسة أمريكا أولا التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسة أوروبا موحدة.

وتعرض نهج ترامب لموجة واسعة من الإدانات والانتقادات من قبل الدول ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية طيلة فترة حكمه جراء مواقفه وقراراته المتهورة وتصريحاته المثيرة للجدل ومن بينها تصريحاته التي وصف فيها دولا أفريقية ومن أمريكا اللاتينية يأتي منها مهاجرون إلى الولايات المتحدة بأنها حثالة إضافة إلى قراراته حول الانسحاب من اتفاقية المناخ ومنع رعايا العديد من الدول من الشرق الأوسط من الدخول إلى الولايات المتحدة إلى جانب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وهو ما أثار ردود فعل منددة وغاضبة ومظاهرات في الأراضي المحتلة والعديد من دول العالم.