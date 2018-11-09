هطولات مطرية غزيرة فوق المناطق الجنوبية والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية والبادية ويحذر من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات والرياح متقلبة الى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد خاصة فوق المناطق الجنوبية والقلمون والبادية ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الجمعة السبت الأحد

دمشق 18/11 17/11 18/12

القنيطرة 20/8 17/9 17/9

درعا 19/11 16/10 17/11

السويداء 20/11 17/10 18/10

حمص 18/11 18/10 17/9

حماة 19/12 19/11 18/10

الحسكة 21/10 21/11 20/10

اللاذقية 25/15 25/15 22/13

طرطوس 24/15 24/15 22/14

حلب 19/12 19/13 18/11

ادلب 20/13 19/14 19/13

دير الزور 20/14 21/14 22/15

الرقة 20/15 21/15 20/14