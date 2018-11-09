تحذير من حدوث ظاهرة النينيو خلال الشتاء في نصف الكرة الشمالي

واشنطن-سانا

حذر مركز التنبؤ المناخي التابع للحكومة الأمريكية من أن ثمة فرصة نسبتها 80 بالمئة لحدوث ظاهرة النينيو واستمراراها في نصف الكرة الشمالي في شتاء 2018-2019.

وتوقع المركز نسبة تشكل النينيو في ربيع العام المقبل بين 55 و60 بالمئة.

وكان المركز الذي يتبع الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية حدد الشهر الماضي فرص تشكل الظاهرة في الشتاء بين70 إلى 75 بالمئة.

وتؤدي ظاهرة النينيو إلى زيادة درجة حرارة سطح المياه في شرق ووسط المحيط الهادي وعادة ما تحدث كل بضع سنوات وكانت آخر مرة حدثت فيها من 2015 إلى 2016 وسببت تلفا في المحاصيل وحرائق وسيول.