الأمطار في دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
(الأمن الجماعي):نؤيد جهود روسيا وكازاخستان لتسوية الأزمة في سورية
2018-11-08
بوتين يبحث مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الوضع في سورية
2018-11-08
وهاب وذبيان وحمدان: تحرير الجيش السوري مختطفي السويداء إنجاز نوعي
2018-11-08
زاسبيكين: نسعى إلى حل الأزمة في سورية انطلاقا من حماية سيادتها
2018-11-08
قضاء أردوغان يصدر حكمين بالسجن على مراسل سانا المحلي في تركيا
2018-11-08
برلمانية مصرية: الشعب السوري قادر على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب
2018-11-08
بورتنيكوف: انتصارات الجيش السوري دفنت مخططات “داعش”
2018-11-07
محليات
هطولات مطرية غزيرة فوق المناطق الجنوبية والبادية
2018-11-09
الأحد القادم.. تصفيات المرحلة الثانية للأولمبياد العلمي السوري
2018-11-08
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنة الموازنة.. حمدان: الهاجس الأكبر زيادة الرواتب
2018-11-08
هيئة تنمية المشروعات توقع اتفاقيات لتدريب العاطلين عن العمل مع عدد من الشركات الخاصة
2018-11-08
مدير محروقات لـ سانا: 90 مليون ليتر مازوت تدفئة تم توزيعها في مختلف المحافظات
2018-11-08
ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون دون مواصفات في اللاذقية
2018-11-07
الانتهاء من عملية تسليم المساعدات في مخيم الركبان بمنطقة التنف
2018-11-07
رياضة
تأهل تشيلسي ولاتسيو وفرانكفورت للدور الثاني في الدوري الأوروبي وخروج مرسيليا
2018-11-08
الرباع الإيراني مرادي يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال
2018-11-08
رياضيو درعا يطالبون بإعادة تأهيل ملعب كرة القدم
2018-11-08
مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بسداسية في دوري أبطال أوروبا
2018-11-08
يوفنتوس يخسر أمام مانشستر بهدفين في دوري أبطال أوروبا
2018-11-08
روما يتغلب على سسكا موسكو ويقترب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2018-11-07
ريال مدريد يتغلب على فيكتوريا بلزن بخماسية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
2018-11-07
اقتصاد
اتحاد المصدرين يناقش تسويق الحمضيات والتنسيق لإقامة معرض صنع وزرع في سورية
2018-11-08
مشروع زراعة الفطر المحاري يستهدف 600 مستفيد في ريف الحسكة
2018-11-08
افتتاح معرض السجاد ولوازم الشتاء في صالة البعث بالقنيطرة
2018-11-08
أجنحة الشام تسير أولى رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو
2018-11-07
الفروج المهرب يهدد بقوة قطاع الدواجن بحمص
2018-11-07
برنامج تربية وتهجين لأصول وأصناف الفستق الحلبي
2018-11-07
50 ألف طن إنتاج محصول الزيتون في حماة
2018-11-07
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