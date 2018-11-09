9 تشرين الثاني1989- بدء هدم جدار برلين

دمشق-سانا
9971 -نابليون بونابرت ينصب نفسه القنصل الأول وهو بمركز حاكم فرنسا.
1281 -بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي كلية فيلادلفيا للصيدلة في الولايات المتحدة.
1918 -قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى وتحول ألمانيا إلى جمهورية.
1935 -القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيس لها.
1953 -الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الاحتلال الفرنسي منذ عام 1863.
1985 -السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناتولي كاربوف.
1989 -بدء هدم جدار برلين.
2005 -تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمان.
2011 -استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بسبب الأزمة المالية المستفحلة والتي كان يخشى أن تؤءدي إلى إفلاس البلاد وذلك بهدف تشكيل حكومة توافق سياسي.
من مواليد هذا اليوم
1841 -إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة.
1897 -رونالد نوريش.. عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.
1929 -ايمري كيرتيش.. روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002.
من وفيات هذا اليوم
1778 -جوفاني باتيستا بيرانيزي.. معماري إيطالي.
1940 -نيفيل تشامبرلين رئيس وزراء المملكة المتحدة.
2005 -ك. ر. نارايانان رئيس الهند.
أعياد ومناسبات
يوم المخترعين في أوروبا.