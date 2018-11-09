9 تشرين الثاني1989- بدء هدم جدار برلين

دمشق-سانا

9971 -نابليون بونابرت ينصب نفسه القنصل الأول وهو بمركز حاكم فرنسا.

1281 -بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي كلية فيلادلفيا للصيدلة في الولايات المتحدة.

1918 -قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى وتحول ألمانيا إلى جمهورية.

1935 -القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيس لها.

1953 -الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الاحتلال الفرنسي منذ عام 1863.

1985 -السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناتولي كاربوف.

1989 -بدء هدم جدار برلين.

2005 -تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمان.

2011 -استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بسبب الأزمة المالية المستفحلة والتي كان يخشى أن تؤءدي إلى إفلاس البلاد وذلك بهدف تشكيل حكومة توافق سياسي.

من مواليد هذا اليوم

1841 -إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة.

1897 -رونالد نوريش.. عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

1929 -ايمري كيرتيش.. روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002.

من وفيات هذا اليوم

1778 -جوفاني باتيستا بيرانيزي.. معماري إيطالي.

1940 -نيفيل تشامبرلين رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2005 -ك. ر. نارايانان رئيس الهند.

أعياد ومناسبات

يوم المخترعين في أوروبا.