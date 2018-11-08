تأهل تشيلسي ولاتسيو وفرانكفورت للدور الثاني في الدوري الأوروبي وخروج مرسيليا

عواصم- سانا

بلغ تشيلسي الانكليزي الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم بينما خرج أولمبيك مرسيليا الفرنسي وصيف البطل الموسم الماضي من دور المجموعات.

وأحرز المهاجم أوليفييه جيرو هدفه الأول هذا الموسم في الشوط الثاني ليقود تشيلسي للفوز بهدف دون مقابل على مضيفه باتي بوريسوف وهو ما يعني تأهله للدور الثاني من المجموعة “12” قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

وخرج مرسيليا من الدور الأول بخسارته بهدف لإثنين أمام لاتسيو في المجموعة الثامنة لتكون الخسارة الرابعة له على التوالي بجميع المسابقات فيما تأهل لاتسيو إلى دور الـ “32” ومعه اينتراخت فرانكفورت الذي أطاح بمنافسه القبرصي أبولون ليماسول بعد فوزه 3-2 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفاز إشبيلية الإسباني على أكهيسار سبور التركي بثلاثة أهداف لإثنين ضمن مباريات المجموعة العاشرة.

كما ودع أندرلخت البلجيكي بطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 1983 البطولة بخسارته صفر-2 أمام فناربخشه في المجموعة الرابعة.

وتغلب سبارتاك موسكو على رينجرز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليقفز للمركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط بالتساوي مع رينجرز.