ظريف يندد بتصريحات بومبيو حول إيران

طهران- سانا

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمزاعم التي ساقها حول دور إيران بدعم الإرهاب واستمرار الحرب في اليمن.

ونقلت وكالة ارنا عن ظريف تأكيده اليوم في تغريدة على موقع تويتر أن الشعب اليمني يقاوم المعتدين فيما تقوم قوات العدوان السعودي ومرتزقته بإنفاق مليارات الدولارات لتخريب البنية التحتية في اليمن وقصف الحافلات المدرسية ومنازل المدنيين والخدمات العامة.

وخلف العدوان الذي يقوده النظام السعودي على الشعب اليمني بشكل متواصل منذ آذار عام 2015 عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في الاقتصاد والبنى التحتية اليمنية وحصارا بريا وبحريا وجويا أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.