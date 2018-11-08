ريابكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار روسيا

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو المتعلقة بشبه جزيرة القرم ودونباس لن تغير مسار موسكو مشيرا إلى أن الخطوات التي تنتهجها واشنطن دون جدوى.

وقال ريابكوف لوكالة “تاس”: بالطبع سندرس مضمون القرارات التي اتخذت اليوم وسنحلل عن أي من الأفراد والكيانات القانونية يدور الحديث .. نحن ندرك أن عددا من المتهمين في هذه القائمة الأمريكية الجديدة يعودون إلى مناطق جمهورية دونيتسك الذين يقاتلون من أجل الحفاظ على حقوقهم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب عودة القرم إلى روسيا على عدد من الشركات الروسية بينها 3 منتجعات في القرم حسبما جاء في بيان للمالية الأمريكية نشر على موقعها.

وأضاف ريابكوف أنه إذا كانت موسكو سترد على العقوبات الأمريكية فسيكون “بسبب مجموعة من الظروف” دون الربط بالتوسيع الأخير لهذه العقوبات.

وفيما يتعلق بالردود الافتراضية المحتملة قال ريابكوف: المسألة منفصلة وسنحدد من خلال مجمل الظروف بالكامل وليست هناك ارتباطات مباشرة بأي شيء هنا .. نحن نتجاهل بشكل كبير مثل هذه المظاهر العدائية.

وأكدت روسيا مرارا رفضها سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشددة على أن أي عقوبات ضدها لن تغير سياسة موسكو ولن تمر دون اجراءات جوابية روسية.

وكانت شبه جزيرة القرم عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام 2014 حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على الانضمام مجددا لروسيا الاتحادية وهو ما أزعج الدول الغربية التي سارعت إلى فرض عقوبات أحادية على روسيا.