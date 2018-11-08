الرباع الإيراني مرادي يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال

طهران- سانا

أحرز الرباع الإيراني سهراب مرادي 3 ميداليات ذهبية في وزن 96 كيلو غرام ببطولة العالم الجارية في تركمنستان محطما الأرقام القياسية العالمية للنتر والخطف والمجموع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مرادي سجل في رفعة الخطف 186 كيلوغراما محطما بذلك الرقم العالمي السابق بمقدار كيلوغرام واحد وفي رفعة النتر سجل 230 كيلوغراما متجاوزا الرقم العالمي بمقدار 5 كيلوغرامات كما حطم الرقم العالمي للمجموع بمقدار 15 كيلوغراما إذ بلغ 416 كيلوغراما.

وحل الصيني تيان تاو في المركز الثاني بحصوله على 3 ميداليات فضية وجاء الروماني نيكولا أونيكا في المركز الثالث بحصوله على برونزية المجموع.