هطولات غزيرة متوقعة في المنطقة الجنوبية والبادية والقلمون وتحذير من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات

دمشق-سانا

يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تترافق مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة وأدت إلى هطولات مطرية بدءا من الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد وامتدت إلى بعض الأجزاء الجنوبية من البادية.

وأوضح المتنبئ الجوي كناز كيوان في تصريح لـ سانا أنه من المتوقع أن تتعمق حالة عدم الاستقرار لتؤثر في المنطقة الجنوبية والبادية والقلمون خلال ساعات صباح يوم غد الجمعة حيث يكون الهطل غزيرا مصحوبا بعواصف رعدية وحبات البرد في هذه المناطق ويكون الهطل على فترات ومختلف الغزارة والتوزع ويحذر من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات.

كما تبقى الأجواء باردة مع استمرار تأثير الرياح الشمالية الشرقية التي تكون بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير الحالة الجوية حسب كيوان حتى مساء يوم السبت حيث تضعف بشكل تدريجي مع بقاء الفرصة لهطولات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية صباح الأحد بفاعلية أقل.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 17/11

المنطقة الجنوبية 16/10

المرتفعات الجبلية 13/5

المنطقة الوسطى 18/11

المنطقة الساحلية 23/13

المنطقة الشمالية 18/10

منطقة الجزيرة 19/11

المنطقة الشرقية 18/11

منطقة البادية 17/10.