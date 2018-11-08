مقتل عائلة يمنية من 6 أفراد في مجزرة جديدة للعدوان السعودي

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات تحالف العدوان السعودي مجزرة جديدة اليوم في عدوانها المتواصل على الشعب اليمني أدت إلى مقتل عائلة من ستة أشخاص إثر غارات على منزلهم في الحديدة غرب اليمن.

وذكر موقع “المسيرة نت” أن عائلة من ستة أشخاص هم أب وخمسة من أطفاله قتلوا إثر الغارات على منزلهم في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة ثلاثة أطفال جراء قصف مدفعي للعدوان على منزلهم في المنطقة ذاتها كما استشهد وجرح “10” يمنيين مساء أمس جراء القصف المدفعي المكثف على مناطق متفرقة من مديرية الحالي بالحديدة.

وفي الرد على العدوان السعودي قتل عدد من مرتزقة العدوان اليوم جراء تصدي وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية لعملية زحف فاشلة لهم في جبهة قحيفة بمديرية مقبنة شمال غرب تعز.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان اليوم نجاح قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بقطع خطوط إمداد قوات العدوان بالساحل الغربي من أربعة مسارات.

وأوضح البيان أن العمليات الهجومية للقوات اليمنية أسفرت عن تدمير سبع عشرة آلية وسقوط ما لا يقل عن مئة وخمسين من عناصر قوات العدوان ومرتزقتهم ما بين قتيل ومصاب.

وكان عدد من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم عندما شن الجيش واللجان الشعبية أمس عملية هجومية واسعة بمحافظة تعز تمكنوا خلالها من تطهير عدة مواقع وتدمير مدرعة وآلية.