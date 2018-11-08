(الأمن الجماعي):نؤيد جهود روسيا وكازاخستان لتسوية الأزمة في سورية

أستانا-سانا

أعربت بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن تأييدها لجهود روسيا وكازاخستان للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية.

وجاء في بيان أصدره اليوم قادة الدول المشاركون في ختام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الكازاخستانية أستانا ونقلته وكالة سبوتنيك: نؤيد جهود روسيا وكازاخستان للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في الجمهورية العربية السورية.

وكانت المنظمة أكدت خلال اجتماعها العام الماضي دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية وحل الأزمة فيها بالسبل السياسية عبر حوار سوري سوري واسع دون أي تدخل خارجي ودعت إلى القضاء على التهديد الإرهابي في سورية بأسرع وقت محذرة من توجه إرهابيين أجانب إلى دول المنشأ أو إلى دول أخرى لتنفيذ اعتداءات إرهابية بما في ذلك بصفة لاجئين.

من جهة أخرى أعربت المنظمة في بيانها عن قلقها بشأن نمو إنتاج المخدرات في أفغانستان ومحاولات الإرهابيين الاستقرار في شمال البلاد داعية إلى تسوية الوضع في أفغانستان بواسطة الوسائل السلمية حصرا عبر إطلاق حوار أفغاني في أقرب وقت مع جذب المنصات الدولية المدعومة على نطاق واسع مع الدور الأولوى لصيغة موسكو للمحادثات حول أفغانستان.

وأشارت المنظمة إلى الإسهام المتزايد الذي تقدمه بلدانها في تعزيز الاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي وتعميق التفاهم بينها ونيتها تنشيط التعاون البناء في المجالات كافة ومواصلة تنسيق مواقفها على الساحة السياسية العالمية.

وأكدت دول المنظمة في البيان على تعزيز قدرات دولها الدفاعية كإحدى أهم المسارات لعملها المشترك داعية إلى تشكيل جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأعربت دول المنظمة عن قناعتها بأن مكافحة الإرهاب بفعالية متعذرة دون تجفيف قنوات نشر أيديولوجيا التطرف والإرهاب وتمويله لافتة إلى أهمية أن تنسق بلدان العالم جهودها للتعامل مع قضية عودة الإرهابيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية إلى دولهم الأصلية.

كما عبر البيان عن القلق إزاء الوضع المتعلق بمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مؤكدا رفضه لعملية تسييس آلية عدم انتشار الأسلحة النووية ومراقبة التسلح.

وكانت قد بدأت في وقت سابق اليوم أعمال قمة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية “أستانا” بمشاركة قادة ووزراء خارجية دول المنظمة الست وهي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

وتمت خلال الجلسة العامة مراجعة ومناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي وتفاعل الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمن المنظمة أو على الساحة الدولية.