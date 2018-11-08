ملتقى ثقافي للأطفال في درعا

درعا-سانا

أقيم في محافظة درعا اليوم الملتقى الثقافي الطفلي للطلائع في مدرسة القصور الثانية حلقة أولى بمشاركة 200 طفل وطفلة.

وتضمن الملتقى الذي نظمه فرع درعا لطلائع البعث عدة فقرات فنية وفقرات شعر وخطابة ورقصات شعبية قدمتها وحدات طليعية عدة إضافة إلى معرض من انتاج تلاميذ مدرسة القصور الثانية يتضمن لوحات فنية ومجلات حائط وأشغالا ورقية.

تقى أبو حامد التلميذة في الصف السادس من وحدة ذات النطاقين بينت أنها تشارك اليوم في هذا الملتقى لتجتمع مع زملائها في المدارس الأخرى لافتة إلى أنه فرصة للترويح عن النفس بعد عودة الاستقرار إلى المحافظة.

رائد متان من الصف السادس الذي شارك بلوحة الشهداء لفت إلى أهمية هذه الملتقيات لتعزيز التواصل مع زملائه في المدارس الاخرى وتنمية المهارات من خلال الاطلاع على ما يمتلكه رفاقه من مواهب في الفصاحة والخطابة والشعر.

رئيس مكتب الثقافة في فرع درعا لطلائع البعث نضال النصر الله أوضح أن الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات الاطفال وتعزيز التواصل بينهم مشيرا إلى أن المنظمة ستتابع تنظيم هذه الملتقيات بشكل دوري ولافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة توسيعها لتشمل كل مدارس المحافظة.