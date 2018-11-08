طوابع وبطاقات تذكارية… إصدارات جديدة للمؤسسة السورية للبريد

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد مجموعة من الطوابع والبطاقات التذكارية الخاصة بعدد من المناسبات تتراوح قيمتها بين 450 و1000 ليرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الإصدار الجديد يضم طابعا بمناسبة يوم السياحة العالمي بقيمة 500 ليرة وآخر بمناسبة يوم البيئة الوطنية بقيمة 450 ليرة وطابعا بمناسبة الذكرى المئوية لطابعي حلب بقيمة 500 وبطاقة تذكارية بقيمة 1000 ليرة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن للجمهور والهواة الحصول على هذه الطوابع من المكاتب البريدية المنتشرة في سورية.

وكان آخر إصدارات المؤسسة السورية للبريد الشهر الماضي بمناسبة يوم البريد العالمي طابعا تذكاريا بقيمة 200 ليرة سورية.