حملة نظافة في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

أطلقت محافظة القنيطرة بالتعاون مع مديرية البيئة والسياحة وفريق بصمة شباب سورية اليوم حملة نظافة في شوارع وأحياء بلدة خان أرنبة بمشاركة من الفعاليات الأهلية في البلدة.

وأوضح رئيس بلدية خان أرنبة مأمون زيتون أهمية الحملة في مساعدة الوحدة الإدارية على تجميع وترحيل القمامة من أحياء البلدة نظرا للنقص في عدد آليات وعمال النظافة في البلدية.

ولفتت مديرة السياحة رقية اليونس إلى أهمية التشاركية بين مؤسسات القطاع العام والمجتمع المحلي في تحسين واقع النظافة العامة الذي يصب في إضفاء لمحة جمالية وحضارية للبلدات والقرى ويسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين فئات المجتمع المحلي.

وأوضح مدير البيئة علي ابراهيم أن حملة اليوم تاتي استكمالا لنشاطات المديرية ضمن فعاليات اليوم الوطني للبيئة والتي تنظم مع المديريات والوحدات الإدارية على أرض المحافظة وفي تجمعات النازحين بريف دمشق لافتا إلى أهمية النظافة في حماية البيئة من الملوثات وبالتالي العمل على نشر مفهوم التنمية المستدامة والبيئة السليمة الخالية من الملوثات سواء كانت مخلفات الإنسان أو الفعاليات الاقتصادية.